السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يشرف على إصلاح ماسورة مياه بباب الخلق

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال المتابعة

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على العمليات الجارية لإصلاح كسر ماسورة مياه قطر ٨٠٠ مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق بحى وسط القاهرة.

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ورافق محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وعدد من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الإنتهاء من عمليات الإصلاح لعودة حركة المرور لطبيعتها، كما شدد على رئيس الحى ومسئولي شركة المياه بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقوا بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.

وأشار مصطفى الشيمى رئيس  مجلس إدارة شركة مياه الشرب أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه تم الدفع بعدد من الشفاطات لسحب المياه من الشارع والدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع بالمجان فى المناطق المتأثرة من كسر الماسورة لحين الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه.

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اصلاح ماسورة مياه إصلاح ماسورة إبراهيم صابر محافظ القاهرة باب الخلق بورسعيد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب منطقة باب الخلق

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