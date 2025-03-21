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محافظ القاهرة يكشف خطة تحسين الهوية البصرية للطريق الدائري

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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 ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة العمل على تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري في إطار الاستعدادات المكثفة التى تقوم بها المحافظة لافتتاح المتحف المصري الكبير ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه، استعدادًا لافتتاحه يوليو المقبل.

 

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل يتم بقطاع شرق النيل وذلك في المسافة ما بين اول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لانجاز الاعمال بها وفقًا لجدول زمنى محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية حيث يعد افتتاحه حدثا ضخما سيجذب دائرة الضوء عالميًا لمصر، ويعكس النقلة الحضارية التى تسعى مصر لتحقيقها.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمي لهذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية، مع رفع كفاءة كافة الطرق الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين فى افتتاح المتحف، وأماكن إقامتهم، خاصة مع توقع أن يجذب هذا الحدث العالمى الكبير العديد من الزوار لمصر.

شهد الاجتماع  أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء ماجد سليمان السرتي رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وعدد من قيادات المحافظة.
 

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