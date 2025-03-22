السبت 22 مارس 2025
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أخبار مصر

زاهي حواس يكشف حقيقة وجود أعمدة أسفل هرم خفرع

هرم خفرع
هرم خفرع

 أعلن الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، حقيقة وجود أعمدة تحت هرم الملك خفرع، مشيرًا إلى أن ما صدر عبارة عن أكاذيب صدرت من بعض غير المتخصصين في الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الأهرامات، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلي للآثار لم يدل بأي تصريحات حول أي أعمال داخل هرم الملك خفرع.

 

حقيقة وجود أعمدة أسفل هرم خفرع

وأكد الدكتور زاهي حواس أنه لم يتم إستعمال أي أجهزة رادار داخل الهرم وكل ما قيل عن وجود أعمدة أسفل الهرم ليس له أي أساس من الصحة، مشيرا إلي أنه لا يوجد أي دليل علمي يؤيد هذا الكلام ولا توجد أي بعثات تعمل في هرم الملك خفرع الآن.

وأشار حواس إلى أن قاعدة هرم خفرع  تم نحتها من الصخر بإرتفاع حوالي ٨ أمتار، ولا يوجد أسفل هذه القاعدة أي أعمدة، وذلك طبقا للدراسات والأبحاث العلمية التي تمت حول الهرم في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن ما قيل هو محاولة للنيل من الحضارة المصرية القديمة، وهي محاولات فاشلة وسوف تذهب هذه الإشاعات الي مزبلة التاريخ.

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