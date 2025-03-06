زاهي حواس يكشف حقيقة مساعدة الجن والفضائيين للمصريين القدماء في بناء الأهرامات

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير ووزير الآثار السابق، على ما تم تداوله بشأن مساعدة الجن والفضائيين في بناء الأهرامات، قائلًا: "كلام فارغ وخرافة وليس له أي أساس من الصحة".

إنشاء الأهرامات..مشروع قومي وطني

وأضاف حواس خلال لقائه ببرنامج «حلم حياة» المذاع على قناة الشمس ٢، أن عملية بناء الأهرامات عند المصريين القدماء كانت بمثابة مشروع قومي وطني لأجل أن يكون الملك "إله".

شائعات حول بناء الأهرامات

وتابع زاهي حواس: "أذهب لإلقاء محاضرات علمية في أمريكا وأوروبا لمواجهة الشائعات التي يتم ترويجها عن الحضارة المصرية وتاريخ القدماء المصريين، ومنها مشروع الأهرامات باعتباره المشروع القومي لدى المصريين".

وردًا على ما أثير بشأن أن الأهرامات لم تكن مقبرة وكانت لطقوس معينة، قال وزير الآثار السابق: "اللي بيقول الكلام ده ناس مش متعلمة وناس مش فاهمة، لأن كل الأدلة العلمية المكتوبة بتقول إن الهرم كان عبارة عن مقبرة، وداخل الأهرامات عُثر على بقايا مومياوات".

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