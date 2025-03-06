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كلمة السر شكسبير، زاهي حواس يكشف حقيقة انتحار كليوباترا

زاهي حواس، فيتو
زاهي حواس، فيتو

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الشهير ووزير الآثار الأسبق، أنه لا صحة على الإطلاق لانتحار كليوباترا، قائلًا: "كلام ألّفه ويليام شكسبير قديمًا ولا يوجد لدينا أدلة تؤكد انتحار كليوباترا".

 

حب كليوباترا لـ يوليوس قيصر

وقال حواس خلال لقائه ببرنامج «حلم حياة» المذاع على قناة الشمس ٢: "كليوباترا كانت تحب يوليوس قيصر ومارك أنطوني، ولكن بعدما هزمهم ماركوس أنطونيوس في معركة أكتيوم، حاول أن يأخذها أسيرة معه لأنها جعلت الرومان يشعرون بالسخط لحبها يوليوس قيصر، فقد تكون انتحرت لذلك السبب.. ولكن لا يوجد لدينا أي دليل علمي حقيقي يدل على انتحارها حتى الآن".

 

أعظم اكتشافات زاهي حواس 

وفي سياق آخر، تحدث زاهي حواس، عن أعظم استكشافاته في عالم الآثار، قائلًا: “أعظم اكتشافاتي هو كشف مقابر عمال بناة الأهرام، وكشف المدينة الذهبية في محافظة الأقصر باعتبارها أهم اكتشاف أثري حدث حتى الآن”.

وتابع عالم الآثار الشهير: أعمل حاليًا على اكتشاف مقبرة الملكة نيفرتيتي زوجة الملك أخناتون في وادي الملوك.. وقصة عودة رأس نيفرتيتي من الخارج مازالت جارية حتى الآن.

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