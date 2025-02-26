تفاصيل انطلاق مؤتمر شباب التكنولوجيين الثالث بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر (صور)

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، المؤتمر الثالث لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-3)، الذي أطلقته جامعة طيبة التكنولوجية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

المؤتمر الثالث لشباب التكنولوجيين بالاقصر

و اطلقت جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين، اليوم الأربعاء، المؤتمر الذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، وممثلي التعليم الفني والتكنولوجي بوزارة التربية والتعليم بإقليم جنوب الصعيد، وممثلي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لدعم عملية الإبداع والابتكار، وذلك خلال الفترة من 26 - 27 فبراير 2025.

حضر المؤتمر كل من الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ورئيس المؤتمر، محمد عطا الله، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم، رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من عمداء الكليات بجامعات جنوب الصعيد وحشد كبير من الطلاب من مختلف الجامعات والمدارس الفنية بالأقصر.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ الحسيني عبدالرسول محمد، من أوقاف الأقصر، ثم فيلم تسجيلي عن جامعة طيبة التكنولوجية، وفقرات ترحيبية بلغات مختلفة من طلاب الجامعة، وفقرة إنشاد ديني.



وفي كلمته، أعرب الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، في كلمته عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الهام الذي يقام للعام الثالث على التوالي، ناقلًا تحيات وتقدير السيد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر. وأكد أبو زيد أن المحافظة ستدعم هذا المؤتمر من خلال المشاركة في تنفيذ بعض توصياته ومخرجاته التي ستعود بالنفع على المجتمع المحلي بالأقصر.

ولفت إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية أحدثت طفرة في التعليم التكنولوجي في المحافظة، مؤكدًا أن الجامعة ستلبي احتياجات سوق العمل في قطاع السياحة والسفر والصناعة والطاقة والتخصصات ذات الصلة.



أوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن نجاح المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية كان دافعًا قويًا للجامعة للاستمرار في تنظيمه للعام الثالث.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن للجامعة احتضانها ودعمها لتصبح منتجًا أو خدمة قابلة للتسويق محليًا وإقليميًا. وأكد أن المؤتمر يجسد رؤية أشمل لمستقبل التعليم الفني والتكنولوجي، الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا، وتحتضنه جامعة طيبة التكنولوجية كأول جامعة تكنولوجية في إقليم جنوب الصعيد، للوصول إلى توصيات تسهم في دعم خريطة التعليم المتكامل في الإقليم.

وفي كلمته، نقل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تحيات وتقدير فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معربًا عن إعجابه بالمستوى التعليمي التكنولوجي الرفيع الذي شاهده في جامعة طيبة، وموجهًا الشكر لإدارة الجامعة على جهودها المتميزة في خدمة المجتمع وتطوير التعليم.

أشار الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مؤتمر شباب التكنولوجيين الثالث يمثل رؤية مستقبلية طموحة للجامعة، حيث يسعى إلى دعم الشباب المبتكر، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أوضح الدكتور حموده دردير، رئيس المؤتمر في كلمته أن المؤتمر هدف إلى مشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية في العديد من الفعاليات ومنها (معارض طلاب الجامعات التكنولوجية والجامعات، ومعرض المدارس الفنية ومعرض الشركات، ومعرض وحدة السكان بديوان محافظة الأقصر للحرف اليدوية)، وجلسات علمية تشمل عروض تقديمية لمشروعات الطلاب، ومعارض فنية للمواهب الطلابية ومعرض فن تشكيلي بالإضافة الى منتدى مفتوح مع الشركات في مجال الصناعات الخشبية والتصنيع الغذائي والخدمات الفندقية والسياحية.



واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بتقديم درع المؤتمر لكل من نائب محافظ الأقصر ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ووكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر وعدد من رعاة المؤتمر، ثم التقاط الصور التذكارية.

وافتتح رئيس الجامعة يرافقه نائب المحافظ ونائب رئيس جامعة الأزهر عدة معارض متنوعة، شملت هذه المعارض معارض طلاب الجامعات التكنولوجية والجامعات الأخرى، ومعرضًا خاصًا بالمدارس الفنية، بالإضافة إلى معرض للشركات المشاركة. كما تم افتتاح معرض لوحدة السكان في ديوان محافظة الأقصر لعرض الحرف اليدوية المحلية.

وتضمن المؤتمر جلسات علمية تضمنت عروضًا تقديمية لمشاريع الطلاب، ومعارض فنية لعرض مواهب الطلاب في مجال الفنون، ومعرضًا للفن التشكيلي. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل المؤتمر منتدى مفتوحًا مع الشركات العاملة في مجالات الصناعات الخشبية والتصنيع الغذائي والخدمات الفندقية والسياحية، مما أتاح فرصة للطلاب والمهتمين للتفاعل مع هذه الشركات واستكشاف فرص العمل والتدريب المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.