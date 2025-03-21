الجمعة 21 مارس 2025
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تعليم الأقصر يفتتح معرض منتجات التربية الزراعية بإسنا (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

 افتتح الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، معرض منتجات التربية الزراعية بمدرسة إسنا الإعدادية بنات، والذي يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية المصنعة بأيدي الطلاب، مثل المخللات والمربات والعصائر، إلى جانب مجموعة من المنتجات الزراعية الأخرى، جاء ذلك بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بالإدارة التعليمية بإسنا. 

 

معرض منتجات التربية الزراعية

 وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بجودة المنتجات المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يعكس جهود الطلاب والمعلمين في تطبيق التعليم الزراعي عمليًا، مما يعزز مهاراتهم الإنتاجية ويؤهلهم لسوق العمل.

وخلال جولته في المعرض، استمع "جارح" إلى شرح من الطلاب والمعلمين حول مراحل تصنيع المنتجات الزراعية المختلفة، وكيفية تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية في عملية الإنتاج. 

كما وجه بضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه المعارض لدعم مهارات الطلاب وتسويق منتجاتهم على نطاق أوسع.

وفي الختام، أثنى وكيل الوزارة على جهود القائمين على المعرض، وعلى رأسهم مارسيل سلامة موجه عام التربية الزراعية، والتوجيه التابع للإدارة العامة للشئون التنفيذية برئاسة هشام عبد الستار.

 

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الأقصر تعليم الأقصر التربية الزراعية المنتجات الغذائية المصنعة وزارة التربية والتعليم

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