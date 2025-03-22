السبت 22 مارس 2025
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محافظات

استرداد 155 ألف متر أراض زراعية في أرمنت

أثناء الحملة
أثناء الحملة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري في الأقصر، حملة لاسترداد مساحة 155 ألف و400 متر مربع أراض زراعية، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات غير المستوفية وغير الصالحة للتقنين.

 

استرداد الأراضي ضمن الموجة 25

وجرى معاينة حالتي أراضي أملاك دولة مباني مطلوب استردادها وجار تحرير ما عاد عليها من نفع  لتعذر الإزالة كونها مأهولة.

قاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة، ومحمد إبراهيم مشرف املاك المركز ويوسف نصير مدير الأملاك، وبحضور رئيس قرية الرياينة، ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية، وحماية أملاك المركز وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة.

وجرى تسليم الأرض لرئيس القرية ومسئول أملاك القرية ومدير أملاك المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتحرير ما عاد عليهم من نفع، وتم ذلك بقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت.

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الأقصر حملة إزالات استرداد الأراضي ضمن الموجة 25 الموجة 25 لازالة التعديات محافظ الأقصر محلية أرمنت غرب الأقصر

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