الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

جلسة تصوير لدعوة أهالي الأقصر لأضخم إفطار شعبي (صور)

أثناء الجلسة
أثناء الجلسة

حرص الشباب المتطوعون والمنظمون لأضخم فعالية لحفل إفطار جماعى مرتقب يوم 27 رمضان الجارى، والذي يحمل عنوان "الأقصر على مائدة واحدة"، على عمل سيشن مميز لدعوة جموع شعب الأقصر لحضور حفل الإفطار والتجمع على مائدة واحدة ليكون يوم كرنفالى لأبناء المحافظة في شهر رمضان المبارك.

جلسة فوتوسيشن لمتطوعي الإفطار الجماعي في الأقصر 

وأكد أشرف الهلالى أحد المنظمين للاحتفالية، إنه تمت دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لحضور حفل الإفطار بين أبناء بلدته، كما سيشارك في حفل الإفطار يوم 27 رمضان في قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى، كل من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ولفيف من رجال الأزهر والكنيسة والأوقاف ومسئولى المدن والمديريات المختلفة حول المحافظة، والآلاف من المواطنين.

واضاف أشرف الهلالى، إنه تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة لحفل الإفطار الذي يجمع شعب الأقصر بدعوة من شباب المحافظة، حيث أن الاحتفالية ستكون خالصة في حب مصر والأقصر وسيكون علم مصر هو الحاضر الأوحد في المائدة التي تجمع شعب الأقصر بأكمله في قلب ساحة أبوالحجاج الأقصرى، والتي تشمل التنظيم الشبابى والعروض المبهجة للأطفال في ذلك اليوم الذي سيكون كرنفال على أرض الأقصر.

ومن جانبه قال صلاح زكريا الأمير أحد منظمى الفعالية، إنه تطوع أكثر من 150 شاب وفتاة من حول الأقصر للمشاركة في تنظيم الحدث الأهم في مدينة الأقصر، حيث تقرر أن يكون يوما كرنفاليا لنشر البهجة ورسم الصورة الجميلة للمدينة الحضارية في قلب ساحة سيدى أبو الحجاج التي تجمع الحضارة والتاريخ الفرعونى والإسلامى والقبطى في موقع واحد، مؤكدًا أنه لن يتم رفع أي شعارات سوي علم مصر ومحافظة الأقصر، وسيكون يوما مميزا لكل شاب وفتاة وأسرة أقصرية فالجميع له الحق في المشاركة والفرحة، والهدف التجمع الجميل في حب الأقصر.

 

 

 

 

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