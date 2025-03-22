السبت 22 مارس 2025
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سيامة راهبين جديدين بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون في الأقصر

سيامة الرهبان
سيامة الرهبان

شهد دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، سيامة 2 رهبان جدد من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، والرهبان الجدد هم: "الراهب زخارياس الفاخوري، الراهب يسطس الفاخوري".

سيامة الرهبان في الأقصر 

وترأس صلوات طقس الرهبنة والقداس الإلهي، نيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وتوابعها، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والمشرف البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخورى في جبل أصفون بإسنا، ونيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وشارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، ورهبان دير مارجرجس بالرزيقات، ورهبان دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وآباء كهنة ايبارشية إسنا وأرمنت، وكهنة إيبارشية الأقصر.

ووفقًا للأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، في كتابه «لماذا يُقبل شباب الأقباط على الرهبنة»: فإنه يقضى الراهب ليلته قبل الرسامة بالكنيسة بجوار أجساد القديسين ومعه أب اعترافه وبعض من الرهبان، ويقضون الليل فى الصلاة والتسبيح والقراءة فى الكتاب المقدس.

وفى الصباح، وبعد رفع بخور باكر، يقف طالب الرهبنة أمام الهيكل، حيث يردد التعهد الرهبانى خلف رئيس الدير الذى يقرأه عليه، وبعد ذلك ينام على ظهره بجوار مقصورة القديسين ووجهه نحو الشرق ضامًا كلتا يديه على صدره فى شكل الصليب، ثم يغطونه بستر مثل الميت أثناء صلوات الرهبنة يقوم أحد الرهبان بين آن وآخر بمسّ قدمى الراقد لئلا يدركه النعاس، لا سيما أنه قضى الليل كله ساهرًا.

وأضاف الأنبا مكاريوس في كتابه: تُقرأ قراءات طقسية، منها صلوات التجنيز بحسب الاعتقاد الكنسى، والتى فيها رمزية، وبعد ذلك يرفع الستر عنه الذى يشبه الكفن، فيقف الراهب أمام رئيس الدير أو البابا الذى يبدأ فى قص شعره فى خمسة مواضع تكوّن شكل الصليب ناطقًا باسمه الجديد، ويتم إلباس الراهب ملابس الرهبنة السوداء، والقلنسوة وهى غطاء للرأس، هذا وقد اتُّبع طقس جديد منذ عدة سنوات يقضى بأن يمكث الراهب الجديد بعد رسامته ثلاثة أيام فى قلايته- مكان سكنة فى الدير- حبيسًا متأملًا فيما صار إليه.

 

 

 

 

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