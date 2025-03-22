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محافظات

تبدأ من 60 جنيها، أسعار الأسماك في سوق اليوم الواحد بالدقهلية

اقبال علي سوق اليوم
اقبال علي سوق اليوم الواحد بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

الأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30% في سوق اليوم الواحد بالمنصورة 

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح معارض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

الأسماك في السوق بأسعار مخفضة تبدأ من 60 جنيه حتى 100 جنيه

من جانبه أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وباقي المراكز، ونظرا لاقبال المواطنين عليه، يتم زيادة كميات السلع بما يواكب الزيادة في الطلب، وتعرض الأسماك في السوق بأسعار مخفضة تبدأ من 60 جنيه حتى 100 جنيه تشمل جميع الأنواع والأحجام، وبالتعاون والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة بسوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

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