تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مفتش صحة فرشوط

أظهرت التحقيقات الأولية بمحافظة قنا، أن المجني عليه مفتش الصحة بمركز فرشوط، يعيش في المركز منذ عام ٢٠٠٠ وهو مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ويتمتع بسمعة طيبة بين اهالي المركز ولم يكن بينه وبين الاهالي اي خصومة او مشكلة.

تصريح دفن كشف الجثة

وأفادت التحقيقات أن أهالي المركز في ذات يوم الجريمة كانوا يسعون إلى استخراج تصريح دفن لجثة وبصفته مفتش الصحة لابد من توقيع الكشف لاستخراج تصاريح الدفن ومن هذا الوقت بدأ البحث والاتصال على مفتش الصحة، ولم يتم العثور عليه ما استدعي الذهاب إلى منزله وكسر باب الوحدة السكنية من قبل أحد المقربين له وهنا تم اكتشاف الجثة غارقة في الدماء وبها عدة طعنات تصل ٩ وجزء من الجسد مبتور.

وتجري حاليا التحقيقات مع المتهم لاكتشاف أسباب ارتكاب الواقعة بتلك الطريقة التي وصفت بالبشعة.

وقد صرحت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بدفن جثمان مفتش الصحة بعد مقتله على يد موظف بـ9 طعنات بآلة حادة سكين داخل مسكنه في مدينة فرشوط، وذلك بعد ندب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل مفتش الصحة بـ9 طعنات وتقطيع جزء من جسده، داخل مسكنه في مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على جثة مفتش الصحة بإدارة فرشوط بها عدة طعنات داخل مسكنه في مدينة فرشوط.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهم في ارتكاب الواقعة يُدعى ع.ع، يبلغ من العمر 45 عامًا، من نجوع غانم مركز فرشوط، موظف بإدارة التربية والتعليم، حيث ذهب إلى مسكن المجني عليه وطعنه بآلة حادة 9 طعنات وقطع جزء من جسده وفر هاربًا.

وخلال 24 ساعة تمكن رجال المباحث بأمن قنا من القبض على المتهم وتم فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وسبب ارتكابها، فيما تحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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