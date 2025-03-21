الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

أهالي الوقف ينظمون مائدة إفطار تتسع لـ مئات الأشخاص (فيديو)

أهالي الوقف ينظمون
أهالي الوقف ينظمون مائدة إفطار تتسع لـ مئات الأشخاص، فيتو

أقام أهالي مركز الوقف التابع لشمال محافظة قنا، مائدة إفطار تسع  لمئات الأشخاص من أهالي قرى ونجوع المركز في اليوم ٢١ من شهر رمضان الكريم.

وسادت حالة من الفرحة بين جميع المشاركين في تنظيم المائدة والأهالي في البيوت والمارة كما تزينت شوارع المدينة فرحا وابتهاجا بهذا الإفطار الجماعي.

مشاركة بالجهود الذاتية في قنا

وأكد القائمون على المائدة أن جميع التجهيزات من التزيين والوجبات وكل شىء  تم بالجهود الذاتية لأهالي المدينة، ومشاركة وتطوع الشباب والأهالي ليخرج اليوم بشكل مشرف ويسعد جميع الأهالي في قري ونجوع مدينة الوقف.

وأضافوا أن من عادات الصعايدة في شهر رمضان الكريم اقامة الموائد وتجميع الأهالي من كل القري والنجوع ليتناول الكبير والصغير طعام الإفطار سويا كنوع من المحبة والتقارب بينهم.

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شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة الوقف مركز الوقف

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