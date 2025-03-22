السبت 22 مارس 2025
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محافظات

إصابة زوجين في انقلاب سيارة على طريق سندوب - أجا بالدقهلية

انقلاب سيارة بترعة
انقلاب سيارة بترعة طريق سندوب، فيتو

 شهد طريق سندوب أجا في محافظة الدقهلية  إصابة زوج وزوجته إثر  انقلاب سيارة ملاكي  بالترعة بعد اصطدامها بعمود كهرباء ما بين منية سندوب وقرية نقيطة  وتم نقلهما للمستشفى العام بالمنصورة.

 

إصابة زوجين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق سندوب

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بـ انقلاب سيارة ملاكي حمراء اللون في الترعة على طريق سندوب أجا. 

 

إنقاذ الزوجين من الغرق في ترعة طريق سندوب

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري وعدد من الأهالي وتمكنوا من إنقاذ الزوجين واخراجهما من السيارة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية من انتشال السيارة وتيسير الحركة المرورية على طريق المنصورة ميت غمر بنطاق منطقة سندوب أجا. 

محضر بانقلاب سيارة بترعة سندوب

وتبين أن الحادث نتج عنه اصابة الزوجين، وقام رجال الإسعاف بنقل الزوجين وتحولهم الي مستشفي المنصورة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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