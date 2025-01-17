جهود مكثفة لـ الإنقاذ النهري بالدقهلية بحثا عن جثة شاب ألقى بنفسه في نيل المنصورة

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إلقاء نفسه من أعلى كوبري طلخا في محافظة الدقهلية

شاب عشريني يلقي بنفسه بنيل المنصورة من أعلى كوبري طلخا

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة عن إقدام شاب في العقد الثاني من عمره على إلقاء نفسه من أعلى كوبري طلخا.

على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

البحث مستمر داخل نيل المنصورة للعثور علي جثمان شاب بهوت

ولا يزال رجال الإنقاذ النهرى يواصلون البحث عن جثمان الشاب "عمر عادل الشربينى "20 سنة من قرية بهوت مركز نبروه.

تجمع الأهالي على ضفاف نهر نيل طلخا والمنصورة

وتجمع الأهالي على كوبري طلخا وعلى جانبي نهر النيل مرددين الدعوات أملا في العثور على جثمان الشاب داخل مياه النيل وانتشاله لتسليمه لزوية.

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