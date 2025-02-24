تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025 يبحث العديد من الموظفين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص حول،موعد إجازة عيد الفطر وجدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

موعد إجازة عيد الفطر وجدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد إجازة عيد الفطر وجدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

وحول موعد إجازة عيد الفطر وجدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، ووفقًا للتقديرات الفلكية، يوافق عيد الفطر 2025 يوم الاثنين 31 مارس 2025، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية الموعد الرسمي لعيد الفطر بعد استطلاع هلال شوال يوم 29 رمضان الموافق يوم السبت.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025

وبشأن موعد إجازة عيد الفطر وجدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، فإن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025 وفقا للأجندة السنوية، كالتالي:

الإثنين 31 مارس: عيد الفطر المبارك.

الإثنين 21 إبريل: شم النسيم.

الجمعة 25 إبريل: عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو: عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 27 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الاثنين 30 يونيو: ذكرى 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

يشار إلى أن بعض هذه الإجازات قد تتغير تواريخها بناءً على الرؤية الشرعية أو لقرارات حكومية.

موعد إجازة عيد الفطر وجدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025،فيتو

إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025

وحول إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025، تتضمن ما يلي:

السبت 1 مارس: أول أيام شهر رمضان

الجمعة 7 مارس: سابع أيام شهر رمضان

السبت 8 مارس: ثامن أيام شهر رمضان

الجمعة 14 مارس: اليوم الرابع عشر من شهر رمضان

السبت 15 مارس: اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

الجمعة 21 مارس: اليوم الواحد والعشرون من شهر رمضان

السبت 22 مارس: اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان

الجمعة 28 مارس: اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان

السبت 29 مارس: اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان

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