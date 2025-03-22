كارولين عزمي تتصدر تريند جوجل بعد مشاهد "فهد البطل"

مسلسل فهد البطل ، تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشر تريند جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد نجاح دورها في مسلسل “فهد البطل”، التى جسدت دور راوية، شقيقة الفنان أحمد العوضي “فهد البطل”.

في هذا السياق، تفاعل الجمهور، مع كارولين، بعدما أخبرها «فهد» شقيقته راوية الدور الذي تجسده الفنانة كارولين عزمي بأن والدتها على قيد الحياة، ما جعل الفرحة والسعادة تسيطر عليها، ولكن بعد ذلك سيطرت عليها حالة من الصدمة لأنها علمت أن والدتها تزوجت من العمدة «غلاب» وهو قاتل والدها، الأمر الذي جعل الكثير من الجماهير يتفاعلون معها، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «أحلي كارولين في الدنيا.. تمثيلها تحفة»، وأيضا: «أوعي تصدقي فهد ياراوية فهم غلط»، وكذلك: «يا وجع قلب امك»، وغيرها التعليقات.

على الجانب الآخر، شهدت الحلقة 20 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025، انتقام فهد البطل من شامل الذي كان سبب في تعرض شقيقته راوية للاغتصاب، وقام بضربه ضربا مبرحا وفتح الغاز وأشعل النيران التي التهمت شامل والتهمت منزله.

مسلسل فهد البطل حلقة 19

وكانت الحلقة 19 من مسلسل فهد البطل لأحمد العوضي في رمضان 2025، قد شهدت أحداثًا مشوقة.

وبدأت الحلقة، بمعرفة “فهد” من وراء اغتصاب شقيقته رواية “كارولين عزمي” واكتشف أن اغتصاب شقيقته كان بسبب شامل لكي ينتقم من فهد بعدما قتل شقيقه، وفي مشهد أكشن ذهب “فهد” إلي “الدود” أحد رجال شمال ولقنه درسًا قاسيًا وضربه ضربًا مبرحًا لكي يسترجع حق شقيقته “رواية”.

وتتوالى الأحداث، ويواجه “فهد” والدته “صفاء الطوخي” مواجهة مؤثرة، حيث إنه لا يعلم بأنها والدته حتى الآن، وأخبرته أنها ستحميه وتساعده في أي أمر.

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثًا مثيرة.

مسلسل فهد البطل حلقة 18

كما شهدت الحلقة، أزمة بين غلاب الجارحي “أحمد عبد العزيز” وتوفيق التمساح “محمود البزاوي” بعدما قام نجل غلاب بالسيطرة على شحنة مخدرات تخص والده وتوفيق دون أن يعلم، وطلب توفيق من غلاب أن يقنع نجله بنقله من مكافحة المخدرات وإلا سيكون الأمور بينهما صعبة ومن الممكن أن تصل للخسارة.

وتتوالى الأحداث، ويصدم “ريكو” صديقه فهد البطل بتراجعه عن قراره في الزواج من شقيقته رواية بعدما رآها في ملهى ليلي وفي نفس المشهد يأتي توفيق نادر توفيق التمساح، إلى منزل فهد ويطلب شقيقته رواية للزواج وتوافق رواية في وسط حالة من الدهشة، لأنها وافقت على الزواج من نجل توفيق التمساح الذي كان سبب في قتل والدهم وتشريدهم.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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