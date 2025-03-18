"فهد البطل" حلقة 18، كارولين عزمي توافق على الزواج من نادر التمساح وريكو يصدم العوضي

مسلسل فهد البطل ، شهدت الحلقة 18 من مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

مسلسل فهد البطل حلقة 18

وشهدت الحلقة، أزمة بين غلاب الجارحي “أحمد عبد العزيز” وتوفيق التمساح “محمود البزاوي” بعدما قام نجل غلاب بالسيطرة على شحنة مخدرات تخص والده وتوفيق دون أن يعلم، وطلب توفيق من غلاب أن يقنع نجله بنقله من مكافحة المخدرات وإلا سيكون الأمور بينهما صعبة ومن الممكن أن تصل للخسارة.

وتتوالى الأحداث، ويصدم “ريكو” صديقه فهد البطل بتراجعه عن قراره في الزواج من شقيقته رواية بعدما رأها في ال night club، وفي نفس المشهد يأتي توفيق نادر توفيق التمساح، إلي منزل فهد ويطلب شقيقته رواية للزواج وتوافق رواية في وسط حالة من الدهشة، لأنها وافقت على الزواج من نجل توفيق التمساح الذي كان سبب في قتل والدهم وتشريدهم.

وشهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل فهد البطل، أحداثا مشوقة وحزينة، والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025.

وكشفت الحلقة، عن تعرض راوية “كارولين عزمي” شقيقة فهد أحمد العوضي للاغتصاب بعد تنفيذ خطة شاملة للانتقام منه، حيث تم الاتفاق مع طليق كناريا على أنه يعتدى عليها، وبالفعل يقوم مجدي بدر طليق كناريا بالاعتداء على راوية واغتصابها.

وتتوالى الأحداث، ويدخل أحمد العوضي في حالة حزن وصدمة شديدة بعدما أبلغه الطبيب بأن شقيقته راوية تعرضت للاغتصاب العنيف، ويظل يبكي منهارا على ما جرى مع شقيقته راوية.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان

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