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ثقافة وفنون

مسلسل فهد البطل حلقة 17، مشهد مؤثر لـ أحمد العوضي بعد اغتصاب شقيقته

فهد البطل، فيتو
فهد البطل، فيتو

شهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل فهد البطل، أحداثا مشوقة وحزينة، والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في سباق رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل حلقة 17 

وكشفت الحلقة، عن تعرض راوية “كارولين عزمي” شقيقة فهد أحمد العوضي للاغتصاب بعد تنفيذ خطة شاملة للانتقام منه، حيث تم الاتفاق مع طليق كناريا على أنه يعتدى عليها، وبالفعل يقوم مجدي بدر طليق كناريا بالاعتداء على راوية واغتصابها.

 

وتتوالى الأحداث، ويدخل أحمد العوضي في حالة حزن وصدمة شديدة بعدما أبلغه الطبيب بأن شقيقته راوية تعرضت للاغتصاب العنيف، ويظل يبكي منهارا على ما جرى مع شقيقته راوية.

 مسلسل فهد البطل حلقة 16، وكانت قد  شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل فهد البطل لأحمد العوضي أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة، بضرب أحمد العوضي “فهد” لشقيقته راوية ضربا مبرحا “كارولين عزمي”  ووجه لها لفظا خارجا، بعدما اكتشف أنها تعمل في night club وليس مطعما كما كانت يظن. 

وتستمر الأحداث، ويطلب نادر التمساح “حمزة العيلي” من فهد أن يتزوج من شقيقته “أسيا” لكي يداري على فضيحتها، وإذا رفض فهد سينشر “نادر” فيديو لشقيقة فهد أثناء تواجدها في الـ night club. 

وتستكمل الأحداث، ويذهب فهد إلي زوجته كناريا، ميرنا نور الدين ويخبرها أن سيتزوج من ابنة توفيق التمساح رغما عنه بسبب شقيقته رواية  حفاظا على سمعتها، وتدخل كناريا في صدمة شديدة وتطلب من فهد أن يطلقها ولكنه يرفض، ويؤكد لها أن زواجه من آسيا صوري. 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان

 

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