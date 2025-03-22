السبت 22 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهمين في مشاجره بالأسلحة البيضاء بالجيزة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

جدد قاضي المعارضات الجيزة حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، اندلعت عقب تناول إفطار شهر رمضان المبارك،   بالقرب من جامع فلفل بمنطقة بشتيل، بدائرة مركز شرطة إمبابة.

 

وحرزت النيابة الأسلحة، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للتعرف علي ملابساتها.

 

القبض على المتهمين بالجيزة

 ونجحت القوات في القبض على 13 شخصًا من طرفي  المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة النارية  وتحرر المحضر اللازم وجار إحالتهم للنيابة العامة.

 

تلقى مدير مباحث الجيزة بنشوب مشاجرة بدائرة مركز شرطة إمبابة بالأسلحة والعصي بمنطقة بشتيل علي الفور انتقلت القوات وتمكنت من السيطرة وضبط 13 متهمًا وتوالت الجهات المختصة التحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 

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مركز شرطة امبابة إمبابة الجيزة

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