الكهرباء تزف بشرى للمواطنين قبل الصيف.. لن نلجأ لتخفيف الأحمال.. ولا توجد تعليمات بشأن زيادة أسعار الشرائح

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطواتها لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجات المواطنين عدم اللجوء مرة أخرى لتطبيق خطة تخفيف الأحمال علي الشبكة الموحدة للكهرباء خاصةً في ظل قرارات مجلس الوزراء بعدم العودة مرة أخرى لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.

خطة الحكومة لتأمين كهرباء فصل الصيف

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء خلال الفترة القادمة، مشير إلي أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرا إلي أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، وأن الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة حاليا لا علاقة لها بالصيف ولكنها خاصة بالتعامل مع أى مستجدات لارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء .

موعد تعديل أسعار شرائح الكهرباء

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة شرائح الكهرباء، ولا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 علي مستوي الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي علي سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.

من جانبها أكدت مصادر بوزارة البترول أن هناك تنسيق علي مستوي كبير تم بين وزارة البترول والكهرباء من اجل الاستعداد لفصل الصيف وذلك لتجنب حدوث انقطاع الكهرباء والعودة لتخفيف الاحمال مره اخري، مشيرا إلي أنه بالفعل تمت تنمية 3حقول بحقل ظهر أدت إلي ارتفاع الإنتاج واكتشاف عدد من الآبار الأخرى في الصحراء الغربية والشرقية ومنطقة خليج السويس ودخول تلك الآبار علي خريطة الإنتاج.

استثمارات جديدة حقل ظهر

وأشارت المصادر إلي أن الاستثمارات في حقل ظهر بلغت خلال العام المالي الماضي 677 مليون دولار، ومن المخطط ضخّ 535 مليون دولار إضافية في العام المالي الحالي 2025، مشيرا إلي أن هذه الاستثمارات شملت حفر آبار جديدة، وتطوير محطات الإنتاج البرية وتنفيذ مشروعات رفع الكفاءة.

تحديات ماليه كبيره تواجه القطاع

واضافت إنه بالرغم من التحديات المالية التي تواجه قطاع البترول بما في ذلك مستحقات شركة إيني المتأخرة، التي بلغت 1.6 مليار دولار، توصلت الحكومة لاتفاقية جدولة للمستحقات، بهدف تحفيز الشركة الإيطالية على استئناف أعمال الحفر والاستكشاف ضمن خطة طموحة لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة.

عدم العودة لانقطاع الكهرباء وتخفيف الاحمال مره اخري

وأوضحت المصادر أن تلك الجهود لها دورًا كبيرًا في تحسين الاقتصاد الوطني، إذ يسهم الحقل في خفض الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مؤكده أن مسألة انقطاع الكهرباء والعوده الي تخفيف الاحمال لن تعود مره اخري خاصة أن قطاع البترول وضع خطه من العام الماضي لتجنب حدوث هذه الأزمة مره آخري وذلك من خلال العمل علي زيادة الإنتاج وتوفير احتياطي كبير من الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.