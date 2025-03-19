البترول ترفع أسعار شراء الغاز من 3 شركات كبرى استعدادًا لفصل الصيف

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية قبل دخول فصل الصيف علي زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، وايضا توفير ما تحتاجه محطات الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيلها .

وقررت الوزارة رفع أسعار شراء الغاز المُنتج حديثًا من ثلاث شركات كبرى، بهدف تشجيعها على تكثيف عمليات الاستكشاف والانتاج.

رفع أسعار الشراء لتعزيز الإنتاج

ووافقت الحكومة على زيادة سعر شراء الغاز من شركات "أباتشي" الأمريكية، و"كايرون بتروليوم" الإنجليزية، و"آي بي آر الوسطاني للبترول"، حيث ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة 61% ليصل إلى 4.25 دولار، مقارنة بـ2.65 دولار في الاتفاقيات السابقة ومع ذلك، سيُطبق السعر الجديد فقط على الإمدادات الإضافية المُنتجة حديثًا، بينما تظل أسعار الإمدادات الأساسية كما هي.

خطه عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الجديدة علي خريطة الإنتاج

ووجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بوضع خطة عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الطبيعي غير الجديدة على خريطة التنمية والإنتاج في أسرع وقت ممكن، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات اللازمة للمضي قدما في هذا الصدد، لما لهذه المشروعات من تأثير إيجابي على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعد من أبرز الأهداف الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

تقليل الاستيراد وسداد مستحقات الشركات الاجنبية

وتعمل وزاره البترول وفق خطة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي، هذه الخطه من شأنها تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في عمليات الحفر والتنقيب، مما يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، خاصة مع تصاعد الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف.

ومن ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، تعمل الحكومة المصرية على تسديد المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز. فقد دفعت مليار دولار إضافية الشهر الماضي، ليصل إجمالي المدفوعات منذ يونيو 2024 إلى 5.5 مليار دولار. وتعتمد مصر بشكل كبير على شركتي "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأميركية لزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن في سوق الغاز.

وبدأت "أباتشي" تنفيذ برنامج حفر مكثف هذا الشهر، يهدف إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، باستثمارات تتجاوز 60 مليون دولار. كما ستُطبق الزيادة الجديدة في أسعار الغاز على ثلاث مناطق امتياز لشركة "كايرون بتروليوم"، المملوكة لرجل الأعمال المصري صلاح دياب، والتي تنتج حوالي 140 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.