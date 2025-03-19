الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول ترفع أسعار شراء الغاز من 3 شركات كبرى استعدادًا لفصل الصيف

الغاز،فيتو
الغاز،فيتو

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية  قبل دخول فصل الصيف علي زيادة  إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات  السوق المحلي  من الغاز الطبيعي، وايضا توفير ما تحتاجه محطات الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيلها .

وقررت الوزارة  رفع أسعار شراء الغاز المُنتج حديثًا من ثلاث شركات كبرى، بهدف تشجيعها على تكثيف عمليات الاستكشاف والانتاج.

رفع أسعار الشراء لتعزيز الإنتاج

ووافقت الحكومة على زيادة سعر شراء الغاز من شركات "أباتشي" الأمريكية، و"كايرون بتروليوم" الإنجليزية، و"آي بي آر الوسطاني للبترول"، حيث ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة 61% ليصل إلى 4.25 دولار، مقارنة بـ2.65 دولار في الاتفاقيات السابقة ومع ذلك، سيُطبق السعر الجديد فقط على الإمدادات الإضافية المُنتجة حديثًا، بينما تظل أسعار الإمدادات الأساسية كما هي.

خطه عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الجديدة علي خريطة الإنتاج 

ووجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،  بوضع خطة عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الطبيعي غير الجديدة على خريطة التنمية والإنتاج في أسرع وقت ممكن، وتحديد الإجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات اللازمة للمضي قدما في هذا الصدد، لما لهذه المشروعات من تأثير إيجابي على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يعد من أبرز الأهداف الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

تقليل الاستيراد وسداد مستحقات الشركات الاجنبية 

وتعمل وزاره البترول وفق خطة  تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي، هذه الخطه  من شأنها تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في عمليات الحفر والتنقيب، مما يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، خاصة مع تصاعد الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف.

ومن ضمن جهود الوزارة  لتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول، تعمل الحكومة المصرية على تسديد المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز. فقد دفعت مليار دولار إضافية الشهر الماضي، ليصل إجمالي المدفوعات منذ يونيو 2024 إلى 5.5 مليار دولار. وتعتمد مصر بشكل كبير على شركتي "إيني" الإيطالية و"أباتشي" الأميركية لزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن في سوق الغاز.

وبدأت "أباتشي" تنفيذ برنامج حفر مكثف هذا الشهر، يهدف إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، باستثمارات تتجاوز 60 مليون دولار. كما ستُطبق الزيادة الجديدة في أسعار الغاز على ثلاث مناطق امتياز لشركة "كايرون بتروليوم"، المملوكة لرجل الأعمال المصري صلاح دياب، والتي تنتج حوالي 140 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اكتشافات الغاز البترول والثروة المعدنية الشركات الاجنبيه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية النفط والغاز النفط الخام تشجيع الشركات فاتورة الاستيراد

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تقارير: محمد صلاح يرفض عرض الهلال السعودي

مها عبد الناصر تطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف أبو ظبي على بنك القاهرة

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

منوعات

المزيد

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-3-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

"الأمّ باب رحمة الله"، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية