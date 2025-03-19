قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة خطة تسعير شرائح الكهرباء الحالية والتي يجري العمل بها بداية من شهر مارس 2024 والمقرر العمل بها حتي نهاية العام المالي الجاري.

موعد انتهاء تطبيق شرائح الكهرباء الحالية

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سيبدأ خلال الأيام القادمة اجتماعات قبل انتهاء المدة المحددة للعمل بشرائح تسعير الكهرباء للنظر في الزيادات الجديدة التي سيتم إقرارها علي الاستهلاك المنزلي والتجاري.

أسباب الاتجاه لزيادة أسعار شرائح الكهرباء

وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه الأكبر سيكون إقرار زيادات جديدة علي أسعار شرائح الكهرباء خاصة في ظل اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية مع نهاية العام الجاري مما يؤدي إلي ترتيب أعباء مالية إضافية علي قطاع الكهرباء.

شرائح الكهرباء المطبقة حاليا

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.



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