وزير الكهرباء يوضح الموقف من خطة تخفيف الأحمال وأسعار الشرائح

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء خلال الفترة القادمة.

حقيقة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرا إلي أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، وأن الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة حاليا لا علاقة لها بالصيف ولكنها خاصة بالتعامل مع أى مستجدات لارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء .

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة شرائح الكهرباء، ولا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 علي مستوي الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي علي سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.



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