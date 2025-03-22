السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الكهرباء يوضح الموقف من خطة تخفيف الأحمال وأسعار الشرائح

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ads

 أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع الجاري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء خلال الفترة القادمة.

 

حقيقة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرا إلي أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، وأن الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة حاليا لا علاقة لها بالصيف ولكنها خاصة بالتعامل مع أى مستجدات لارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء  .

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة شرائح الكهرباء، ولا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

 

محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 علي مستوي الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي علي سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء وزير الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي محطات إنتاج الكهرباء خطة تخفيف الأحمال تخفيف الأحمال الشبكة الموحدة للكهرباء شرائح الكهرباء

مواد متعلقة

الكهرباء تحدد خطوات استخراج بدل فاقد لكارت العداد مسبق الدفع

مصدر بوزارة البترول: تنسيق واسع مع الكهرباء استعدادًا للصيف وتجنب انقطاع التيار

وزير الكهرباء يفتتح 3 مراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإسماعيلية

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

الأكثر قراءة

الوشق المصري يتصدر التريند بعد مهاجمته لجنود الاحتلال، والنشطاء: حتى الحيوانات ترفض وجودهم

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 فى المحافظات

ما حكم الاعتكاف ولماذا في العشر الأواخر من رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 22 مارس 2025

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم السبت 22 مارس 2025

سعر جرام الذهب في الصاغة يستهل تعاملات اليوم بالصعود

منوعات

المزيد

هيكل حورية بحر على الساحل البريطاني يثير دهشة السكان (صور)

جحا يدعو إلى الإسلام في شوارع سوريا

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خريطة إنشاء معاهد جديدة في مجالات التعليم العالي بالمحافظات (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاعتكاف ولماذا في العشر الأواخر من رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بالسعادة

حدث في 22 رمضان، سنة 277 هـ، مولد عبد الرحمن الناصر ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس

المزيد
الجريدة الرسمية