جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول إعادة تأهيل طلاب الثانوية وتنمية ميولهم (صور)

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا حول: "إعادة تأهيل طلاب المرحلة الثانوية ودورها في تنمية الميول المهنية للطلاب"، والذي استهدف 25 مدرسًا وطالبة بمدرسة عمر الفرك، بهدف مساعدة المشاركين على فهم قدراتهم الشخصية والعقلية والتمييز بين الميول الفطرية والمهارات المكتسبة.

توعية الطلاب بالمسارات التعليمية

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة توعية طلاب المرحلة الثانوية، بالمسارات التعليمية المختلفة وإرشادهم نحو التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم لافتًا إلى أن هذا التوجه يُعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبلهم المهني.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

تنفيذ سلسلة من الفعاليات

وأكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الجامعة لدعم العملية التعليمية وتوجيه الطلاب لاختيار مساراتهم الدراسية والمهنية بشكل مدروس.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

وأضافت أن إدراك الفروق الفردية بين الطلاب يسهم في توجيههم نحو التعليم الأكاديمي أو الفني والتكنولوجي وفقًا لقدراتهم واستعداداتهم.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

المشرفون على تنفيذ البرنامج

وعُقد البرنامج تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وحاضر فيه الدكتور محمود علي موسى، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة قناة السويس.

وتناول عدة محاور رئيسية، من بينها الفروقات بين الميول والقدرات، وأهمية التمييز بين ما يفضله الطالب وما يتقنه فعليًا، بالإضافة إلى تقديم اختبارات تساعد على اكتشاف نقاط القوة والميول الشخصية.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

استعراض أنظمة التعلم المختلفة

كما تم استعراض أنظمة التعليم المختلفة، بما في ذلك التعليم العام والفني والتكنولوجي، وأهمية هذه المجالات في تلبية متطلبات سوق العمل.

وركز البرنامج أيضًا على العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار التعليمي، مثل التأثيرات الأسرية والمجتمعية، وأهمية التغلب على الضغوط الاجتماعية عند اختيار المسار التعليمي المناسب. وشملت الفعاليات أنشطة تفاعلية وورش عمل لمساعدة الطلاب على تحديد قدراتهم وتوجيههم نحو الخيارات التي تتماشى مع طموحاتهم.

كما تم استضافة نماذج ناجحة من خريجي المسارات المختلفة لمشاركة تجاربهم العملية وتحفيز الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة لمستقبلهم.

في ختام الفعاليات، شدد المحاضرون على أهمية التخطيط المبكر للحياة الدراسية والمهنية، مشيرين إلى الدور الفاعل للمراكز الاستشارية والتوجيهية في دعم الطلاب خلال هذه المرحلة الانتقالية المهمة.

ونُظّم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية،و أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

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