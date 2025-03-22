موعد مباراة منتخب الشباب أمام كرواتيا الأولمبي في دورة قطر الدولية

منتخب الشباب، يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مساء اليوم السبت، منتخب كرواتيا الأولمبي، في ثاني مباريات الفراعنة الصغار ببطولة قطر الدولية الودية

موعد مباراة منتخب الشباب أمام كرواتيا والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام منتخب كرواتيا الأولمبي، في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية على الهواء مباشرة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كرواتيا

واختتم منتخب الشباب المصري، استعداداته للقاء منتخب كرواتيا الأوليمبي، فى ثاني تجارب شباب الفراعنة فى معسكرهم المقام فى قطر من ١٧ إلى ٢٦ مارس الجاري، ضمن تجهيزات منتخب الشباب لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار اعتبارا من ٢٦ أبريل المقبل وهى البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

نبيه يراجع مع اللاعبين خطة مواجهة كرواتيا

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني ومساعدوه الكابتن علاء عبده المدرب العام ومحمد ابو النور المدرب والكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمي على مراجعة الخطة مع اللاعبين من خلال تنفيذ مجموعة من الفقرات الفنية.

منتخب الشباب يتعادل 1-1 أمام قطر الأولمبي

كانت المباراة الأولى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام منتخب قطر الأولمبي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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