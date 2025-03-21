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رياضة

منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لودية كرواتيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، اختتم منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ استعداداته اليوم للقاء منتخب كرواتيا الأوليمبي الساعة الثامنة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة فى ثاني تجارب شباب الفراعنة فى معسكرهم الجاري فى قطر من ١٧  إلى ٢٦ مارس الجاري، ضمن تجهيزات منتخب الشباب لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار اعتبارا من ٢٦ أبريل المقبل.. وهى البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

نبيه يراجع مع اللاعبين خطة مواجهة كرواتيا

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني ومساعدوه الكابتن علاء عبده المدرب العام ومحمد ابو النور المدرب والكابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمي على مراجعة الخطة مع اللاعبين من خلال تنفيذ مجموعة من الفقرات الفنية.

شهد التدريب محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة فى قطر رفقة الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والكابتن أحمد حسن عضو اللجنة الفنية وحماده أنور المدير الإدارى

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