منتخب الشباب يواجه كرواتيا اليوم في ثاني مبارياته بدورة قطر الدولية

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم السبت، منتخب كرواتيا الأولمبي، في ثاني مبارياته بدورة قطر الدولية الودية.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كرواتيا

واختتم منتخب الشباب المصري، استعداداته للقاء منتخب كرواتيا الأوليمبي، في ثاني تجارب شباب الفراعنة في معسكرهم المقام في قطر من 17 إلى 26 مارس الجاري، ضمن تجهيزات منتخب الشباب لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار اعتبارًا من 26 أبريل المقبل.. وهي البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

نبيه يراجع مع اللاعبين خطة مواجهة كرواتيا

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني ومساعدوه الكابتن علاء عبده المدرب العام ومحمد ابو النور المدرب والكابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمي على مراجعة الخطة مع اللاعبين من خلال تنفيذ مجموعة من الفقرات الفنية.

أحمد حسن يحضر مران منتخب الشباب

شهد التدريب محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة فى قطر رفقة الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والكابتن أحمد حسن عضو اللجنة الفنية وحمادة أنور المدير الإداري.

منتخب الشباب يتعادل 1-1 أمام قطر الأولمبي

كانت المباراة الأولى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام منتخب قطر الأولمبي، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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