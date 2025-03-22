الختمة المجودة للحصري وقرآن المغرب للطبلاوي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم السبت، الموافق 22 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



41: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الأعراف 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الفتح والحجرات 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة 15ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الزمر 10 ق



44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتى مريم/ طه 15 ق



18: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة القيامة 10ق



12:07 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الأنعام 30ق



13:23 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة هود 29ق



17:28 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة القصص 40ق



18:24 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة المائدة 15ق



20:33 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المجادلة / الحشر 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الروم / لقمان 15ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورتى النبأ / النازعات 15ق



02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة آل عمران ( تلاوة نادرة) 40ق



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