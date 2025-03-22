أسماء مصابي مشاجرة أكتوبر وفريق بحث لضبط الجناة

حصلت فيتو على أسماء المصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقعت بالحي السادس بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وهما “أحمد ج”، 15 عامًا، "عبد الحليم م"، 18 عامًا اللذان تم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان لضبط الجناة.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمساكن أبو الوفا ووجود مصابين.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اعتداء مجهولين على شابين وأحدثوا إصابتهما بكدمات وجروح متفرقة بالجسم ولاذوا بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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