الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الأحد، الإسكان تتلقى طلبات تظلم المرفوضين بشقق سكن كل المصريين 5

شقق الاسكان
شقق الاسكان

يبدأ غدا الأحد تلقي  صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طلبات التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بحجز شقق سكن كل المصريين 5، ويستمر ذلك لمدة شهر كامل، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها.

 

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه  بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

وأشارت  مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على بدء الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المناطق السابق الإعلان عن جاهزية الوحدات بها، وهي "أبوتشت بلاد المال بحري، وأبوتشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنة (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار أبوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة"، حيث لم يتم تطبيق نظام الأولويات بها، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاسكان الاجتماعي الإسكان الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

الأكثر قراءة

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم (بث مباشر)

رويترز: أمريكا تبدي موافقة مبدئية على مقترح مصر لوقف إطلاق النار في غزة

الشرع يطالب بوتين بتسليم بشار الأسد لمحاكمته في سوريا

محمد صلاح يحرز هدف التقدم الأول لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

استبعاد إبراهيم عادل من مباراة مصر وإثيوبيا

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. الفقيه مسلم بن يسار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الإخلاص شرط أساسي في قبول الأعمال

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سلمان الفارسي صاحب الخندق

المزيد
الجريدة الرسمية