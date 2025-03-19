نص الشعب اسمه محمد الحلقة 5، عصام عمر يتزوج للمرة الثانية وهاجر سراج تخلع الحجاب

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “نُص الشعب اسمه محمد” العديد من المواقف الطريفة والاجتماعية، حيث قررت والدة “محمد” الخروج من مشاكل ابنها بعد أن رأت أن “مي” زوجته لا تريد التغيير والعمل لإصلاح زواجهم، كما يخبرها بأن كل ما يفعله بهدف إنقاذ بيته وابنته لكن سرعان ما تكتشف والدته أنه في علاقة مع امرأة ثالثة عندما تضبطه يتحدث معها في الهاتف لتزيد خيبة أملها في نجلها.

وتتتابع الأحداث ليتزوج “محمد” من “نجلاء” زميلته في العمل عرفيا في العين السخنة كما وعدها حتي لا تفضحه أمام “مي” و"سارة"، مع محاولات عديدة منه للهرب من الزواج ولكن “نجلاء” تقوم بابتزازه بأنها سوف ترسل ورقة الزواج العرفي لـ"سارة" وتفضح أمره إذا لم يتعامل معها بشكل جيد كزوجته.

وفي نفس الوقت، تخطط “بطة” و"ميرفت" لبدء مشروع حلويات معًا حيث تشارك “ميرفت” بالمحل و"بطة" بالمجهود.

تذهب “مي” لإجراء مقابلة عمل في أحد الاوتيلات برغم رفض محمد سابقًا، وتضطر لخلع الحجاب حتى تقبل في العمل، كما يتضح كذب “مي” وأنها ليست حامل كما قالت لزوجها في الحلقات السابقة، وإنما اختلقت هذه الكذبة حتى لا تتطلق.

وتنتهي أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد برؤية “فاطمة” لـ"حسن" خال خطيب ابنتها مع “ميرفت” عندما يأتي لإيصال حفيدته لمكان عملهم الجديد.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تشهد أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل نُص الشعب اسمه محمد العديد من المواقف الطريفة مع استمرار محاولات "محمد" عصام عمر، بالزواج من “سارة” وإصلاح علاقته مع زوجته الأولى “مي”، ولكن في تغير مثير للأحداث تتعرف “مي” ووالدتها على عائلة “سارة” بعد قبض الأمهات على حرامي معًا.

ويحدد محمد موعد مع عائلة “سارة” ميان السيد، لخطبتها، وفي نفس الليلة مع “مي” هاجر سراج، لإصلاح المشاكل بينهم، مع والدته، ولكن تذهب “ميرفت” شيرين، بزيارة “بطة” رانيا يوسف، في المنزل لشكرها ولكن “بطة” تصر على تناولهما العشاء معًا، يذهب “محمد” لخطبة سارة، ولكن لحسن حظه تنزل ميرفت وبطة للسوبر ماركت لشراء خامات لمشروع “فاطمة”.

تحاول والدة محمد أخبار أهل “سارة” بالحقيقة لكنها توقفها في اللحظة الاخيرة، وتخبرها أنها وقعت في حبه وان “محمد” اخبرها انه كان يحاول لسنتين كاملتين مع “مي” ولكنها لا تهتم به، وان عدم اكتمال زواجهم سيعود باثار كارثية على علاقته مع “مي”.

ويذهب محمد مع والدته إلى منزل أم “مي” بعد فشل خطة الخطوبة بسبب خروج “بطة” وعدم استقبالهم، ولكن تقابل بالفشل في الإصلاح بينهم كذلك وذلك لعناد “مي” ورفضها التغيير من نفسها من أجل إصلاح العلاقة.

وفي نفس الوقت تشرب “بطة” و"ميرفت" الشاي معًا في أحد المحلات، لتروي كلًا منهم للأخرى عن المشاكل التي تسبب فيها محمد من نصب وكذب، بدون أن يعرفاه أنه نفس الشخص.

وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد بشكل مفتوح، حيث تعرض “بطة” أن تري ميرفت صورة “خطيب بنتها” الذي تكرهه، ليبقى السؤال هل ستكشف ألعيب “محمد” أخيرًا؟

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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