المصري يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهة البنك الأهلي

يبذل الجهاز الطبي للنادي المصري جهدا كبيرا لتجهيز المصابين بالفريق للحاق بلقاء البنك الأهلي في كأس رابطة الأندية.

وتضم قائمة المصابين بفريق المصري البورسعيدي ستة لاعبين هم كل من محمود حمادة وكريم بامبو وصلاح محسن وميدو جابر ومحمد هاشم ومصطفى أبو الخير والذين يعانون من إصابات متنوعة.

وعاني الفريق البورسعيدي من غياب 11 لاعبا، حيث يغيب الثنائي أحمد عيد وخالد صبحي المنضمين لمعسكر منتخب مصر الوطني وكذلك المحترف البنيني أتدجيكو سامادو المنضم لمعسكر منتخب بلاده، بالإضافة إلى الثنائي الشاب أحمد وهب وأحمد شرف المنضمين لمعسكر منتخب الشباب المقام حاليًا بدولة قطر.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي

ويستعد فريق المصري لمباراته بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف مساء الاثنين القادم الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري.

وقرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب نهاية مباراة الأربعاء بين المصري وزد اف سي بالجولة الثانية من كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

ويقع المصري بالمجموعة الثانية ومعه سيراميكا وزد والبنك الأهلي وغزل المحلة

موعد مباراة سيراميكا وغزل المحلة

ويلتقي بنفس المجموعة فريق سيراميكا كليوباترا نظيره غزل المحلة في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد فريق سيراميكا حامل اللقب فى هذه البطولة آخر موسمين، ويسعى للحفاظ على لقبه باستعادة الطريق الصحيح بعد الهزيمة فى أول مباراة.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود. .

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