الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعادل 1/1 بين المصري وزد في كأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

تعادل فريقا المصري البورسعيدي ونظيره زد إف سي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة المصري وزد إف سي

جاء الشوط الأول متوسطا من كلا الفريقين  وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات اللقاء دون فرص حقيقية على مرمى أي منهما.

وفي الدقيقة 77، أحرز المصري هدفه الأول عن طريق جون إيبوكا، قبل أن يتعادل زد سريعا عن طريق رشيد أحمد في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

 

تشكيل المصري أمام زد

محمود جاد لحراسة المرمى.
كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر. 

يوسف الجوهري، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ليستويل أمانكونا، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون إيبوكا.

البدلاء 
محمود حمدي، حمادة هلال، حسن علي، محمد مخلوف، حسين فيصل، أحمد القرموطي، خالد الغندور، أحمد فؤاد، بابا بادجي.

 

مباراة المصري وزد إف سي

ويقع فريق المصري في المجموعة الثانية ومعه فريق سيراميكا وزد والبنك الأهلي وغزل المحلة.

 

مواعيد مباريات المصري بكأس الرابطة

 

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: 
راحة لفريق المصري.

مباراة الجولة الثانية: 
 تجمع بين المصري وزد، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء  الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة: 
 تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.
مباراة الجولة الرابعة: 
 تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

مباراة الجولة الخامسة: 
 تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر المصري البورسعيدي زد اف سي مباراة المصري وزد اف سي

مواد متعلقة

كاس عاصمة مصر، تعادل المصري وزد إف سي سلبيا بالشوط الأول

جون إيبوكا يقود المصري أمام زد بكأس عاصمة مصر

موعد وصول فريق الجيش الملكي إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

مدغشقر يفوز على جمهورية أفريقيا الوسطى 4-1 في تصفيات كأس العالم

غيابات بالجملة قي قائمة المصري في مباراة زد إف سي بكأس عاصمة مصر

أبو جبل يقود البنك الأهلى فى مواجهة غزل المحلة بكأس الرابطة

الأمتار الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات نارية بدور ربع النهائي.. نظام البطولة والطريق نحو اللقب.. وديربي سعودي محتمل بين الهلال والنصر

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

الكنيست يحذر من اقتراب الحرب مع مصر، تفاصيل جلسة التحريض ضد القاهرة

القبض على شاب أشعل النيران فى عمارة خطيبته بأكتوبر

تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

الأرصاد: سيول على هذه المناطق بالربيع بسبب منخفض السودان الموسمي

كأس عاصمة مصر، الزمالك يخطف تعادلا أمام الجونة 1/1 في الثواني الأخيرة

خبيرة اقتصادية تكشف اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

مسلسل معاوية الحلقة 19، مخطط جديد للخوارج لاغتيال معاوية بالسم

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء للأم المتوفاة في اليوم العشرين من رمضان 2025

هل الاستعاذة واجبة عند كل ركعة من الصلاة؟ اعرف الإجابة

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم صلاة وصيام غير المحجبة في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية