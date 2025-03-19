تعادل 1/1 بين المصري وزد في كأس عاصمة مصر

تعادل فريقا المصري البورسعيدي ونظيره زد إف سي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة المصري وزد إف سي

جاء الشوط الأول متوسطا من كلا الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات اللقاء دون فرص حقيقية على مرمى أي منهما.

وفي الدقيقة 77، أحرز المصري هدفه الأول عن طريق جون إيبوكا، قبل أن يتعادل زد سريعا عن طريق رشيد أحمد في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

تشكيل المصري أمام زد

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر.

يوسف الجوهري، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ليستويل أمانكونا، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون إيبوكا.

البدلاء

محمود حمدي، حمادة هلال، حسن علي، محمد مخلوف، حسين فيصل، أحمد القرموطي، خالد الغندور، أحمد فؤاد، بابا بادجي.

مباراة المصري وزد إف سي

ويقع فريق المصري في المجموعة الثانية ومعه فريق سيراميكا وزد والبنك الأهلي وغزل المحلة.

مواعيد مباريات المصري بكأس الرابطة

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى:

راحة لفريق المصري.

مباراة الجولة الثانية:

تجمع بين المصري وزد، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة:

تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الرابعة:

تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

مباراة الجولة الخامسة:

تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

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