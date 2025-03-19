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رياضة

جون إيبوكا يقود المصري أمام زد بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن التونسي أنيس لو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمباراة زد بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل المصري أمام زد

محمود جاد لحراسة المرمى.
كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر. 
يوسف الجوهري، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.
ليستويل أمانكونا، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون إيبوكا.

البدلاء 
محمود حمدي، حمادة هلال، حسن علي، محمد مخلوف، حسين فيصل، أحمد القرموطي، خالد الغندور، أحمد فؤاد، بابا بادجي.

 

موعد مباراة المصري وزد إف سي

ويلتقي فريقا  المصري وزد في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء، الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويقع فريق المصري في المجموعة الثانية ومعه فريق سيراميكا وزد والبنك الأهلي وغزل المحلة.

 

مواعيد مباريات المصري بكأس الرابطة

 

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: 
راحة لفريق المصري.

مباراة الجولة الثانية: 
 تجمع بين المصري وزد، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء  الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة: 
 تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.
مباراة الجولة الرابعة: 
 تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

مباراة الجولة الخامسة: 
 تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

 

 

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كأس عاصمة مصر المصري البورسعيدي تشكيل المصري امام زد مباراة المصري وزد اف سي

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