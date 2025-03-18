الثلاثاء 18 مارس 2025
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رياضة

غيابات بالجملة قي قائمة المصري في مباراة زد إف سي بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

تأكد غياب 11 لاعبا عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد، حيث يغيب الثنائي أحمد عيد وخالد صبحي المنضمين لمعسكر منتخب مصر الوطني وكذلك المحترف البنيني أتدجيكو سامادو المنضم لمعسكر منتخب بلاده، بالإضافة إلى الثنائي الشاب أحمد وهب وأحمد شرف المنضمين لمعسكر منتخب الشباب المقام حاليًا بدولة قطر.

فيما تضم قائمة المصابين كل من محمود حمادة وكريم بامبو وصلاح محسن وميدو جابر ومحمد هاشم ومصطفى أبو الخير والذين يعانون من إصابات متنوعة.

 

موعد مباراة المصري وزد إف سي

ويلتقي فريقا  المصري وزد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الأربعاء، الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر.

ويقع فريق المصري في المجموعة الثانية ومعه فريق سيراميكا وزد والبنك الأهلي وغزل المحلة.

 

مواعيد مباريات المصري بكأس الرابطة

 

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: 
راحة لفريق المصري.

مباراة الجولة الثانية: 
 تجمع بين المصري وزد، وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء  الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

مباراة الجولة الثالثة: 
 تجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

 


مباراة الجولة الرابعة: 
 تجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الخامس من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد

مباراة الجولة الخامسة: 
 تجمع بين غزل المحلة والمصري وتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من أبريل المقبل على ستاد السويس الجديد.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 

 

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

 

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

 

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النادي المصري كأس عاصمة مصر زد اف سي

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