الجمعة 21 مارس 2025
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لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

مخدرات،فيتو
مخدرات،فيتو

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من طن من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب عبر مرفأ بيروت إلى دولة أوروبية.

لبنان تضبط أكثر من طن من مادة الحشيش المخدر

وذكرت قوى الأمن الداخلي في لبنان عبر بيان، أن "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شبكة بتهريب المخدّرات إلى إحدى الدول الأوروبية داخل مواد غذائية.

وأضاف البيان: "جرى التأكد من وصول هذه الشحنة إلى إحدى الحاويات في مرفأ بيروت.. وتبيّن أنها تحتوي على مادة حشيشة الكيف مخبّأة داخل علب كرتونية لمواد غذائية، وقد بلغت زِنتها طن و100 كلج  تم ضبطها".

وجرى ضبط شخصين متورطين في القضية، بحسب البيان.

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الحشيش المخدر السلطات اللبنانية أوروبا بيروت ​لبنان

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