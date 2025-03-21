الجمعة 21 مارس 2025
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شاهد، الآلاف على مائدة إفطار "لم الشمل" بنادي جزيرة الورد بالمنصورة

مائدة إفطار لم الشمل
مائدة إفطار لم الشمل بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، فيتو

نظمت لجنة الشباب بـ نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار لـ ٣٠٠٠ شخص تحت عنوان " لم الشمل ٩".

وقال نائب الشيوخ طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، إن فعاليات الإفطار الجماعي "لم الشمل" تقليد سنوي يتم كل عام خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم الإفطار للأسر والعائلات والأصدقاء، ويتم استقطاع جزء من قيمة وجبات الإفطار بجانب تبرعات مادية أخرى ويتم تخصيص قيمة التبرعات لعمل الخير.

 

وذكر أنه تم تخصيص العوائد في الأعوام الماضية لصالح أحد المستشفيات الطبية المتخصصة في جامعة المنصورة وقافلة إغاثة للأشقاء في قطاع غزة، شملت 3 حافلات تحتوي علي مواد غذائية ومياه وبطاطين والعام السابق تم توجيه التبرعات لشراء جهاز طبي لمركز الأورام بجامعة المنصورة، بقيمة ما يقرب من نصف مليون جنيه، وفي الأعوام السابقة نجحنا في جمع مبالغ مالية كبيرة لفك ديون الغارمات، وشراء عدد من الأجهزة الطبية والتبرع بها إلى مستشفى الأطفال، ولكن هذا العام سيتم تخصص العائد المادي لإنشاء مسجد من تلك الأعمال الخيرية.

لم الشمل عادة تقام منذ 10 سنوات

وأشار المحاسب إبراهيم الجمل، المدير التنفيذي للنادي، إلى أن لم الشمل كل عام يؤتي ثماره بالخير، وهي عادة تقام منذ 10 سنوات، متابعا: "نقوم في اليوم الأول بتنظيم إفطار جماعي للعمال والموظفين وأفراد الأمن، وتقوم لجنة الشباب بدور وجهد كبير في الإعداد لتجهيز الإفطار، وفي اليوم التالي يتم تنظيم الإفطار الجماعي للأعضاء والأسر والعائلات من الأعضاء وأهالي مدينة المنصورة.


وقال عز طارق عبد العزيز، رئيس لجنة الشباب بنادي جزيرة الورد، إن إفطار «لم الشمل ٩» العام الحالي جرى تنظيم مائدة إفطار ضخمة ل٣٠٠٠ شخص  وهي المرة التاسعه  على التوالي، وتضمن الإفطار عدد من الفقرات الترفيهية مثل التخت الشرقي والتنورة والابتهالات الدينية.

وأكد أن الهدف من هذا الإفطار هو لم الشمل وتجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة، من كل الفئات والطبقات وتجميع الأسر والأصدقاء، بتنظيم من لجنة الشباب بالنادي والتي تضم أكثر من 60 شابا وفتاة من أعضاء النادي.

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وأضاف عز، أن فكرة «لم الشمل» خطرت على بالنا من عشر سنوات  هدفها تجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة في كل عام من شهر رمضان المبارك، بجانب الهدف الخيري وذهاب العائد المادي من هذا الإفطار إلى الجهات الخيرية.

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