وسط فرحة أهالي العلواية، إفطار 15 ألف صائم بأكبر مائدة جماعية في الإسكندرية

نجح أهالي العلواية في إفطار أكثر من 15 ألف صائم وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، في أكبر مائدة إفطار بعروس البحر المتوسط.

وتم تنظيم أكبر مائدة إفطار بالإسكندرية بشكل سلس، ولم تحدث مشكلات، وسط مشاركة أهالي المنطقة وجماهير نادي الاتحاد السكندري.

وغمرت المنطقة أجواء الفرحة، مع تعليق الزينة والبالونات وتشغيل الأغاني الرمضانية الشهيرة مع فرحة جميع المشاركين في تنظيم المائدة والأهالي في البيوت والمارة البهجة التي سادت شوارع منطقة العلواية بالإسكندرية.

ورصدت "فيتو" في بث مباشر أجواء الإفطار والتحضيرات والتجهيزات، حيث تجمع الشباب والرجال والأطفال للمشاركة في أكبر مائدة إفطار بالإسكندرية والتي تتم بالجهود الذاتية لأبناء المنطقة.

تجهيزات في 6 شوارع بالمنطقة

وقال أحد منظمي المائدة: إن التجهيزات بدأت منذ شهر ليخرج اليوم بشكل منظم، مشيرًا إلى أن المائدة اليوم لإفطار 15 ألف صائم، وتتم في 6 شوارع رئيسية وجانبية بمنطقة العلواية، وذلك بمشاركة أبناء المنطقة من جميع الأعمار.



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