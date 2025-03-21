الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وسط فرحة أهالي العلواية، إفطار 15 ألف صائم بأكبر مائدة جماعية في الإسكندرية

إفطار العلواية بالإسكندرية،
إفطار العلواية بالإسكندرية، فيتو

نجح أهالي العلواية في إفطار أكثر من 15 ألف صائم وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، في أكبر مائدة إفطار بعروس البحر المتوسط. 

وتم تنظيم أكبر مائدة إفطار بالإسكندرية بشكل سلس، ولم تحدث مشكلات، وسط مشاركة أهالي المنطقة وجماهير نادي الاتحاد السكندري. 

وغمرت المنطقة أجواء الفرحة، مع تعليق الزينة والبالونات وتشغيل الأغاني الرمضانية الشهيرة مع فرحة جميع المشاركين في تنظيم المائدة والأهالي في البيوت والمارة البهجة التي سادت شوارع منطقة العلواية بالإسكندرية.

ورصدت "فيتو" في بث مباشر أجواء الإفطار والتحضيرات والتجهيزات، حيث تجمع الشباب والرجال والأطفال للمشاركة في أكبر مائدة إفطار بالإسكندرية والتي تتم بالجهود الذاتية لأبناء المنطقة.

تجهيزات في 6 شوارع بالمنطقة 

وقال أحد منظمي المائدة: إن التجهيزات بدأت منذ شهر ليخرج اليوم بشكل منظم، مشيرًا إلى أن المائدة اليوم لإفطار 15 ألف صائم، وتتم في 6 شوارع رئيسية وجانبية بمنطقة العلواية، وذلك بمشاركة أبناء المنطقة من جميع الأعمار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مائدة إفطار العلواية إفطار العلواية اكبر افطار في الاسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

بأغاني رمضان ورسومات بوجي وطمطم، أهالي العلواية تنظم أطول مائدة إفطار جماعي بالإسكندرية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

منعا للوقوف والانتظار.. خطوات حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

الأغلى بـ 10500 جنيه، الجنون يصيب أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق

رسميا، فيفا يعلن استبعاد هذا النادي من كأس العالم للأندية 2025

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

منوعات

المزيد

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما فضل ليلة القدر ووقتها، وماذا يقال فيها؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

منهك نفسيًا، عمرو خالد يقدم طريقة مجربة تحميك من الاحتراق الداخلي (فيديو)

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

المزيد
الجريدة الرسمية