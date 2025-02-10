حفل غنائي يحييه هاني شاكر، الدقهلية تواصل احتفالاتها بالعيد القومي بنادي جزيرة الورد (فيديو وصور)

في إطار احتفالات محافظة الدقهلية بالعيد القومي الـ775، شهد نادي جزيرة الورد مساء أمس حفلًا غنائيًا كبيرًا أحياه النجم الكبير المطرب هاني شاكر، بحضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

شهد الحفل حضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بالإضافة إلى المحاسب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي جزيرة الورد، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة ونواب البرلمان.

كما حضر الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية، منهم الدكتورة منى عثمان وكيل شباب الدقهلية، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل تضامن الدقهلية، والدكتور خالد نصر رئيس شركة مياه الدقهلية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الأمنية والعسكرية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

في كلمته خلال الاحتفال، هنأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي، مؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل يومًا مجيدًا في تاريخ المحافظة، حيث تصدى أجدادنا بكل شجاعة لقوات الغزو الأوروبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وأسروه في دار ابن لقمان بالمنصورة عام 1250.

وأشار المحافظ إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم محافظة الدقهلية، حيث تم تنفيذ أكثر من 3500 مشروع بتكلفة تقارب 294 مليار جنيه، بما يعكس دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظة وحرصه على دفع عجلة التنمية بها. كما أشار إلى التوسع في المناطق الصناعية والاستثمارية، مثل منطقة جمصة الصناعية والمنطقة اللوجستية التجارية الجديدة، والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وجه المحافظ تحية إجلال وتقدير للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، مؤكدًا على التعاون المستمر بين المحافظة والجامعة في دعم مشروعات التنمية. كما أشاد بجهود جميع العاملين في المحافظة، مؤكدًا أن مسيرة التنمية ستستمر لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

وشهد الاحتفال أيضًا حضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين والمحافظين الأسبقين.

وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، حيث أحيى المطرب هاني شاكر حفلًا غنائيًا استمر لعدة ساعات، قدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه التي نالت إعجاب الحضور، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غصت به قاعة نادي جزيرة الورد.

وفي ختام الاحتفال، كرم محافظ الدقهلية عددًا من الحضور تقديرًا لجهودهم في إنجاح فعاليات العيد القومي، مؤكدًا أن الدقهلية ستظل رمزًا للعزيمة والإصرار، وسيستمر العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات.

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