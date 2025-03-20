المئات يلتفون حول محمد رمضان أثناء تصوير "مدفع رمضان" في شوارع القاهرة (فيديو)

يستكمل فريق برنامج (مدفع رمضان) تصوير الحلقات المتبقية من البرنامج خلال شهر رمضان الكريم.

والتف المئات حول سيارة الفنان محمد رمضان في شوارع القاهرة ليؤكد فريق برنامج مدفع رمضان أن الحلقات ليست مسجلة وأنه يتم تصويرها على مدار شهر رمضان.

وكان محمد رمضان كشف حقيقة تصويره لحلقات برنامج “ مدفع رمضان” قبل بداية الشهر الكريم، خاصة أن هناك بعض المشككين في فكرة تصوير البرنامج على الهواء.

وكتب محمد رمضان منشورا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خلاله: “جميع اتصالات مدفع رمضان بأرقام التليفونات العشوائية أجريتها في شهر رمضان ولسه باقي أكتر من 20 اتصالا لم يحدث بعد. بصور اليوم بيومه بس مش مباشر بالدقيقة.. علشان عمال التصوير تلحق تفطر وآخر يوم تصوير في مدفع رمضان ليلة عيد الفطر إن شاء الله”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.