الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المئات يلتفون حول محمد رمضان أثناء تصوير "مدفع رمضان" في شوارع القاهرة (فيديو)

المئات يلتفون حول
المئات يلتفون حول محمد رمضان أثناء تصوير "مدفع رمضان"

يستكمل فريق برنامج (مدفع رمضان) تصوير الحلقات المتبقية من البرنامج خلال شهر رمضان الكريم.

والتف المئات حول سيارة الفنان محمد رمضان في شوارع القاهرة ليؤكد فريق برنامج مدفع رمضان أن الحلقات ليست مسجلة وأنه يتم تصويرها على مدار شهر رمضان.

وكان محمد رمضان كشف حقيقة تصويره لحلقات برنامج “ مدفع رمضان” قبل بداية الشهر الكريم، خاصة أن هناك بعض المشككين في فكرة تصوير البرنامج على الهواء.

وكتب محمد رمضان منشورا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خلاله: “جميع اتصالات مدفع رمضان بأرقام التليفونات العشوائية أجريتها في شهر رمضان ولسه باقي أكتر من 20 اتصالا لم يحدث بعد. بصور اليوم بيومه بس مش مباشر بالدقيقة.. علشان عمال التصوير تلحق تفطر وآخر يوم تصوير في مدفع رمضان ليلة عيد الفطر إن شاء الله”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج مدفع رمضان شوارع القاهرة محمد رمضان مدفع رمضان” الفنان محمد رمضان

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

منوعات

المزيد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ وليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعض؟ جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية