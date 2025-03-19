أثنى على كفاحها، محمد رمضان يهدي جائزة برنامجه لسيدة تقدم مشروبات بالشارع (فيديو)

قرر الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، تقديم جائزة الـ 100 ألف جنيه لامرأة مصرية مكافحة تعول ابنا أو ابنة لها.

دعم محمد رمضان لسيدة مكافحة

وتوجه محمد رمضان، في أحد شوارع القاهرة، إلى سيدة تقيم مشروع “عربة شاي” وبصحبتها ابنتها الصغيرة، معربا لها عن إعجابه الشديدة بكافحها.

محمد رمضان لصاحبة عربية شاي: ست بـ 100 راجل

وقال محمد رمضان لـ أم ندى: "أنا فخور بك وببطولتك وإنتي فعلا ست بـ 100 راجل".

وقدم محمد رمضان للسيدة جائزة برنامج مدفع رمضان، وقيمتها 100 ألف جنيه.

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