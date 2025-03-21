سوق السمك بالقنطرة في دمياط، أزمة مرورية خانقة وحلول مؤجلة (صور)

وسط أصوات الباعة وصخب المواطنين، يشهد سوق السمك بمنطقة القنطرة في دمياط حالة من الفوضى والازدحام الذي بات يشكل كابوسًا يوميًا لسكان المدينة. فالمشهد المتكرر كل يوم يعكس معاناة مستمرة نتيجة تكدس الباعة الجائلين وفرش الأسماك العشوائي الذي يعيق حركة المارة والمركبات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المرورية وسط مطالبات مستمرة بإيجاد حل جذري لهذه الأزمة.

المشهد في سوق القنطرة.. ازدحام وفوضى بلا حلول





عند الاقتراب من سوق القنطرة، تتجلى حالة العشوائية بوضوح. الشارع ممتلئ بالباعة الذين يعرضون بضاعتهم على الأرصفة، بينما تتداخل عربات النقل والتوك توك مع حركة المواطنين، في مشهد يعكس غياب التنظيم. الطريق الرئيسي الذي يربط السوق بالمناطق الحيوية الأخرى، وعلى رأسها شارع فكري زاهر، يعاني من اختناق مروري شديد نتيجة التزاحم الشديد وعدم وجود تنظيم واضح لحركة المرور أو أماكن مخصصة لفرش الباعة، مما أدى إلى صعوبة التنقل وتعطيل مصالح الأهالي.

يقول محمد فتحي صادق، أحد المواطنين المتضررين من الأزمة: "أصبح عبور هذه المنطقة مغامرة يومية، الطريق مغلق بالباعة والسيارات، وإذا كنت في عجلة من أمرك فلن تستطيع تجاوز هذه الفوضى بسهولة، خاصة في أوقات الذروة".

تضيف منى أحمد، موظفة تقيم في المنطقة: "أحيانًا تتوقف الحركة تمامًا، فلا تستطيع السيارات أو حتى المارة المرور، وإذا حدثت أي حالة طوارئ فإن سيارات الإسعاف أو الشرطة لا تستطيع الوصول سريعًا".

المخاطر المرورية والصحية داخل السوق



لم تقتصر الأزمة على الازدحام فقط، بل تمتد إلى مخاطر أخرى تهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين. فغياب الرقابة الصحية على بيع الأسماك أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والمخلفات في الشوارع، ما يهدد البيئة ويؤثر على الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود الدراجات النارية والتكاتك داخل السوق يخلق حالة من الفوضى ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة مع تدافع المتسوقين في المساحات الضيقة.

يؤكد أحد السائقين، محمد عبد الرحمن، أن المرور من هذه المنطقة أصبح شبه مستحيل خلال ساعات النهار، مشيرًا إلى أن الشوارع المحيطة بالسوق تتحول إلى مواقف عشوائية، حيث يضطر السائقون إلى الانتظار لفترات طويلة أو البحث عن طرق بديلة لتجنب الزحام، وهو ما يستهلك الكثير من الوقت والوقود.

مشروع لإنشاء سوق حضاري.. ولكن التنفيذ معطل





في محاولة لحل الأزمة، تقدم كامل الشال أحد أصحاب قطعة أرض فضاء ملاصقة للسوق بطلب رسمي لإنشاء سوق حضاري جديد بمساحة ٦٥٨٣ مترًا مربعًا، بمثابة سوق السمك الحضاري بمدينة بورسعيد يضم محلات منظمة للأسماك والسلع الغذائية، ضمن مشروع "كلنا واحد" تحت رعاية رئاسة الجمهورية. المشروع يهدف إلى تحسين أوضاع التجار وتوفير بيئة عمل نظيفة وآمنة، إلى جانب حل الأزمة المرورية التي يعاني منها سكان المنطقة.

وعلى الرغم من أن الجهات المختصة أعطت موافقة مبدئية على المشروع، وأحالت الطلب إلى مجلس مدينة دمياط، إلا أن الإجراءات التنفيذية لم تُتخذ حتى الآن. وقد قام أصحاب الأرض بتقديم جميع المستندات اللازمة، بما في ذلك خطابات الموافقة وأوراق الصلاحية للبناء، وتم تسجيلها رسميًا بالمكتب التكنولوجي بمجلس المدينة بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٤، إلا أن المشروع لا يزال في طي النسيان دون اتخاذ خطوات عملية لإنجازه.

ويضيف كامل الشال "لقد قدمنا كل المستندات المطلوبة وحصلنا على الموافقات اللازمة، ولكننا فوجئنا بتأجيل تنفيذ المشروع دون أسباب واضحة، رغم أنه يخدم مصلحة المواطنين والتجار ويحل أزمة عمرها سنوات".

مطالبات بالتدخل العاجل من المسؤولين





أمام هذا الواقع، يطالب المواطنون والتجار بضرورة تحرك الجهات المعنية، وعلى رأسها الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لاتخاذ قرار حاسم بنقل السوق إلى الموقع الجديد وتنفيذ المشروع الحضاري في أسرع وقت، خاصة أنه لا يبعد سوى أمتار قليلة عن السوق الحالي، مما يجعله حلًا مثاليًا لإنهاء الأزمة.

يؤكد المواطنون أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التكدس المروري وتفاقم المشكلات الصحية والبيئية، إلى جانب الخسائر التي يتكبدها التجار نتيجة العشوائية وسوء التنظيم.

وفي ظل غياب الحلول السريعة، يبقى سوق القنطرة نموذجًا واضحًا لأزمة الأسواق العشوائية التي تعاني منها العديد من المدن المصرية، حيث يظل المواطنون عالقين بين الزحام والوعود المتكررة بحل لا يأتي، فيما تبقى الكرة في ملعب المسؤولين بمحافظة دمياط لاتخاذ قرار حاسم ينهي هذه الفوضى ويعيد إلى السوق طابعه الحضاري.

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