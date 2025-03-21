الجمعة 21 مارس 2025
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دين ودنيا

هل هناك تعارض بين الإسلام والعلم؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية (فيديو)

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن العلاقة بين الإسلام والعلم ليست علاقة صراع، بل تكامل وتعاضد، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لطالما شجعت على البحث العلمي والاكتشافات، ولم 

المفتي: الإسلام والعلم في تكامل وليس في صراع  تكن أبدًا عائقًا أمام التطور والتقدم.  

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن أول آية نزلت في القرآن الكريم كانت "اقرأ"، مما يدل على أهمية العلم في الإسلام، كما رفع الله مكانة العلماء في قوله تعالى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات".  

وأضاف الدكتور نظير عياد، أن التاريخ الإسلامي شهد بروز العديد من العلماء المسلمين الذين ساهموا في بناء الحضارة الإنسانية، مثل ابن الهيثم مؤسس علم البصريات، والخوارزمي واضع أسس علم الجبر، مشددًا على أن الإسلام لا يتعارض مع الحقائق العلمية الثابتة، بل يدعمها ويحث على البحث والاكتشاف.  

وأوضح أن من أسباب انتشار فكرة التعارض بين الإسلام والعلم تأثر البعض بالصراع الذي حدث في أوروبا بين العلماء ورجال الدين، إضافةً إلى الجهل بطبيعة الإسلام ورؤيته للعلم، وكذلك تأخر الاجتهاد الديني في بعض القضايا العلمية الحديثة.  

وشدد إلى ضرورة تعزيز ثقافة البحث العلمي في المجتمعات الإسلامية، وتشجيع العلماء الشرعيين والطبيعيين على الحوار والتعاون، مؤكدًا أن المسلم الحقيقي هو الذي يجمع بين العلم والإيمان لخدمة الإنسانية وتحقيق التقدم.
 

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