الجمعة 21 مارس 2025
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دين ودنيا

ما فضل ليلة القدر ووقتها، وماذا يقال فيها؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، فيتو

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن ليلة القدر ليلة عظيمة هي خير من ألف شهر، حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ "، ويقول سبحانه: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ". 

 

وزير الأوقاف السابق يوضح فضل ليلة القدر 

وعن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: "مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه" ( متفق عليه) 
 

وعن أم المؤمنين السيدة عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالتْ: "كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: تَحرَّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ" ( متفق عليه)، وعن السيدة عائشة رضي الله عنها - أيضا - أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: " تَحرَّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ" (البخاريُّ). 
 

وزير الأوقاف السابق يوضح دعاء ليلة القدر 

وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أنه إذا وافق الإنسان ليلة القدر دعا فيها بكل خير، وأفضل الدعاء فيها ما جاء في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فبِمَ أدعو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"قولي اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني" ( الترمذي وابن ماجه).

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