الخريطة الكاملة لإنشاء معاهد جديدة بمجالات التعليم العالي بالمحافظات.. تضم 10 تخصصات مختلفة.. وتعزز من توفير فرص العمل

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير التعليم العالي والتوسع في إنشاء المعاهد العليا، ويأتي ذلك في إطار خطة التعليم العالي والبحث العلمي لسد احتياجات سوق العمل وتدعيم فرص التعليم العالي، وسد ندره وجود تلك المعاهد.

من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطتها المستقبلية لإنشاء معاهد جديدة في بعض المحافظات، بما يحقق التوزيع الجغرافي العادل لمؤسسات التعليم العالي ويعزز التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويلائم احتياجات سوق العمل.

التعليم العالي تعلن خطتها المستقبلية لإنشاء معاهد جديدة في بعض المحافظات

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أجرت دراسات تفصيلية شملت تحليلًا إحصائيًّا للتوزيع الجغرافي للمعاهد على مستوى الجمهورية، والتخصصات العلمية المختلفة للمعاهد، وعدد الطلاب بكل تخصص، بهدف تحديد المحافظات التي تعاني من ندرة في المعاهد العليا، وكذلك التخصصات المطلوبة لدعم سوق العمل وتعزيز فرص التعليم العالي.

إنشاء معاهد جديدة في المحافظات

وأوضح الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، أن تحليل التخصصات المتاحة على مستوى الجمهورية أظهر الحاجة إلى توجيه إنشاء معاهد جديدة في المحافظات التي تفتقر إلى تخصصات معينة، بما يحقق التوازن في توزيع المؤسسات التعليمية ويعزز فرص التعليم لجميع الطلاب، وذلك كمبادرة من الوزارة لتحديد فرص الاستثمار المتاحة لإنشاء معاهد جديدة في مجالات التعليم العالي التي تحتاجها المحافظات.

تم تحديد المحافظات التي يمكن إنشاء المعاهد بها وفقًا للتخصصات المتاحة، وفقا للخريطة التالية:

خريطة إنشاء معاهد جديدة في مجالات التعليم العالي بالمحافظات

•قطاع الدراسات التجارية

محافظات جنوب سيناء، والإسماعيلية، أسيوط، والفيوم، والوادي الجديد.

•قطاع الدراسات الهندسية

محافظات قنا، بورسعيد، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.

• قطاع السياحة والفنادق

محافظات جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، وأسوان.

•قطاع علوم الحاسب

وضم قطاع علوم الحاسب محافظات الإسكندرية، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والسويس، وسوهاج، والبحيرة، وشمال سيناء، والغربية، ودمياط.

•قطاع الدراسات اللغوية

ضم قطاع الدراسات اللغوية محافظات جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية.

•قطاع الدراسات الإعلامية

ضم قطاع الدراسات الإعلامية محافظات الوادي الجديد، أسوان، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، الأقصر.

•تخصص العلوم الصحية التطبيقية

وضمت محافظات الشرقية، الغربية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، أسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، الإسكندرية.

•قطاع التمريض

ضم قطاع التمريض محافظات القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، جنوب سيناء، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، بورسعيد.

•قطاع الآثار والتراث

ضم قطاع الأثار والتراث محافظات الأقصر، أسوان، الفيوم، القاهرة.

•قطاع الدراسات الزراعية

ضم قطاع الدراسات الزراعيه محافظات الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، والدقهلية.

تعزيز فرص التعليم العالي المتخصص

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص التعليم العالي المتخصص في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المعاهد الجديدة.

المعاهد ذات الطبيعة الخاصة

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم استثناء المعاهد ذات الطبيعة الخاصة، مثل البرامج البينية والبرامج غير التقليدية المتطورة التي تواكب المتغيرات في سوق العمل، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالبروتوكولات الدولية الخارجية.

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