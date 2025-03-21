سكرتير دمياط المساعد يفتتح مسجد الفاروق بكفر البطيخ (صور)

أناب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، لافتتاح مسجد الفاروق بمدينة كفر البطيخ، وذلك في حضور النائب حسن عبد الوهاب، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، والأستاذ رشدي صيام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

شعائر صلاة الجمعة وخطبة عن فضل الأم ومكانته في الإسلام

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، والتي جاءت بعنوان "الأم باب رحمة الله"، حيث تناولت فضل الأم ومكانتها في الإسلام ودورها في بناء المجتمع.

افتتاح مسجد الفاروق بكفر البطيخ بحضور قيادات تنفيذية وبرلمانية

افتتاحات متواصلة لبيوت الله برعاية الأوقاف والمحافظة

ويأتي افتتاح المسجد في إطار جهود وزارة الأوقاف، بقيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لعمارة بيوت الله، وبرعاية محافظ دمياط، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة افتتاح عدد كبير من المساجد في مختلف المناطق، ضمن خطة تطوير وتوسعة دور العبادة لخدمة المواطنين.

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