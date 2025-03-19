الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط..

سكرتير عام مساعد دمياط يتفقد منشآت صحية وتعليمية برأس البر

متابعة مستمرة للمنظومة
متابعة مستمرة للمنظومة الطبية والتعليمية برأس البر، فيتو

تابع اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد بمحافظة دمياط، سير العمل بعدد من المنشآت الصحية والتعليمية بمدينة رأس البر، وذلك استكمالًا للجولات الميدانية التي وجه بها الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

 

متابعة مستمرة للمنظومة الطبية والتعليمية برأس البر دمياط 
متابعة مستمرة للمنظومة الطبية والتعليمية برأس البر دمياط 

تفقد المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية

 

شملت الجولة المرور على مدرسة الشربيني الخاصة، ومدرسة رأس البر الابتدائية المشتركة، ومعهد الشربيني العالي، حيث حرص السكرتير العام المساعد على الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، بما يساهم في تحسين جودة التعليم داخل المحافظة.

متابعة جودة الخدمات الصحية بمستشفى رأس البر

 

كما تضمنت الجولة تفقد مستشفى رأس البر المركزي والوحدة الصحية بكفر سعد البلد، حيث تابع مدى جاهزية المستشفيات، وتوافر المستلزمات الطبية، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. وأكد أهمية رفع درجة الاستعداد الطبي خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، نظرًا لتوافد أعداد كبيرة من الزائرين على المدينة خلال هذه الفترة.

 

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