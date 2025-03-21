الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد تحرك حافلة منتخب مصر إلى ملعب مباراة إثيوبيا

حافلة منتخب مصر،فيتو
حافلة منتخب مصر،فيتو

منتخب مصر، تتحرك حافلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى استاد العربي زوالي استعدادا  لمواجهة نظيره الإثيوبي، في التاسعة مساء  اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك. 

ومن المقرر أن يلقي حسام حسن محاضرة أخيرة  للاعبيه داخل الملعب عقب الوصول للاستاد. 

 

القيمة التسويقية لمنتخب مصر 

 وتبلغ القيمة التسويقية  لمنتخب مصر 130 مليون يورو.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" أصبح عمر مرموش الآن أغلى لاعب في مصر وأفريقيا والعالم العربي، متفوقًا على عدد من النجوم الأفارقة، مثل مواطنه محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي

وبلغت القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش 75 مليون يورو بينما بلغت القيمة التسويقية لمحمد صلاح 55 مليون يورو.

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حد كبير، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام المنتخب الإثيوبي في موقعة الجمعة المقبل، وبات من المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد عيد

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينافاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر الاول مصطفي محمد محمود تريزيجيه محمد الشناوي

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب الجزائر أمام بتسوانا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام النيجر بتصفيات المونديال

مرموش يتفوق على صلاح.. القيمة التسويقية لمنتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

موعد مباراة منتخب إنجلترا وألبانيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

موعد مباراة المغرب والنيجر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الدنمارك تضرب ضيفتها البرتغال بهدف في ذهاب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

منتخب ألمانيا ينتزع فوزا مثيرا من إيطاليا 1/2 في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

أداء مذهل وضياع ركلة جزاء، الدنمارك يتعادل سلبيا أمام البرتغال بالشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

3 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

أول تعليق من حماس على إقالة رئيس الشاباك

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "دومة الجندل"

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بأسيوط، قصة حجز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية، حدث ضخم في لندن، سعر أسطوانة البوتجاز بعد رفع الدعم

إسرائيل تهدد بـ"خطة ترامب": سنضم أجزاء من غزة وننقل سكانها

منوعات

المزيد

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "دومة الجندل"

ما حكم صيام المرأة المستحاضة؟ الإفتاء توضح

معارك وغزوات، فتح المدائن ونبوءة النبي التي قضت على الإمبراطورية الفارسية

المزيد
الجريدة الرسمية