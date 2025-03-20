تسليم 9 قطع أراضٍ للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر

قامت اللجنة الخاصة بتسليم قطع الأراضى المخصصة بـ المنطقة الصناعية بالبغدادي، برئاسة الدكتور عبد الخالق حسين مدني رئيس مركز ومدينة البياضية في الأقصر، بتسليم 9 قطع أراضي مخصصة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، وذلك لإقامة مصانع أنشطة غذائية ومواد بناء، فى إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار، وتهيئة المناخ الاستثماري وتطوير المناطق الصناعية، وبناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

أراضي المنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر



وكان قد وجه محافظ الأقصر بضرورة الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتشغيل طبقا للبرنامج الزمنى المحدد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يذكر أن اللجنة المخصصة الخاصة بتسليم قطع الأراضي للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادى كانت قد تشكلت بالقرار ٢٤٦ لسنة ٢٠٢٤، وتضم فى عضويتها مصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي، وكارم أحمد عضو الشئون القانونية، وأحمد عبد الحى عضو الشئون المالية والإدارية، وعمرو أحمد عضو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد محمود عضو الهيئة العامة للاستثمار، وماجد جميل، ومحمد جمال من إدارة الشبكات والمرافق.

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